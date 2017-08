Melania Trump, ancienne mannequin, a déclenché les railleries d’internautes en sortant mardi matin de la Maison Blanche en talons aiguilles et lunettes d’aviateur, pour se rendre au Texas, victime d’inondations catastrophiques provoquées par l’ouragan Harvey. Petite sélection des messages publiés.

« Melania ressemble à Barbie Alerte Inondation. À coup sûr, les Loubs ne sont pas imperméables, les filles », plaisante Maria del Russo, faisant référence à la luxueuse marque de chaussures Louboutin.

« L’aide est en route, Texas ! Ne vous inquiétez pas, Melania porte ses talons aiguilles spécial tempête », tweete le comédien-producteur Brad Wollack, tandis que J.D. Altman relève que « quelqu’un devrait dire à Melania que ses talons devront être un peu plus hauts pour cette inondation ».

La comédienne Jessica Kirson la félicitait : « Excellente idée @FLOTUS. Vous pouvez ramasser les débris avec vos talons ». Une autre internaute lançait que « ce n’est pas la semaine de la mode de Milan, Melania ».

Outre ses chaussures, la First Lady était également critiquée pour deux autres accessoires vestimentaires : son blouson et ses lunettes, qui lui donnaient un look d’aviateur.

Son mari, sans cravate, s’était lui aussi préparé pour la pluie, revêtant un coupe-vent siglé de la présidence, et de solides chaussures montantes et vraisemblablement imperméables.

« Elle croit qu’elle est à Top Gun », la prestigieuse école de pilotage américaine, tweete @think2018. De son côté, @TheTommyJ411 se demande si « elle va piloter l’avion jusqu’au Texas ».

Plusieurs internautes l’ont comparé à la reine de France Marie-Antoinette --allant jusqu’à la rebaptiser « Melania Antoinette »-- qui avait rétorqué « Qu’ils mangent de la brioche » après avoir été informée que le peuple n’avait plus de pain à manger.

« Qu’ils portent des talons-aiguilles », revenait à plusieurs reprises sur Twitter, parlant pour Melania au sujet des victimes dont les biens sont engloutis sous des dizaines de centimètres d’eau.

Mais tout le monde ne prenait pas le look de Melania à la rigolade.

Ainsi, Jennifer Tromans, qui se présente comme une photographe ayant vécu plusieurs ouragans, se disait « tellement en colère ». « Ce n’est pas une séance photo. Des gens luttent pour leur survie ».

Pour Barry Thomas Goldberg, un artiste de Minneapolis, « il n’est pas correct de porter des talons de 10 cm dans une inondation. Les talons ne soignent pas », a-t-il tweeté, faisant un jeu de mot entre « heel » (talons) et « heal » (soigner).