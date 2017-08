Trump est arrivé au Texas pour constater les dégâts et rencontrer les victimes de la tempête Harvey (Vidéo)

L’avion présidentiel Air Force One s’est posé en milieu de journée sur l’aéroport de cette ville portuaire située à quelque 350 km au sud-ouest de Houston, qui lutte contre des inondations sans précédent.

Vêtu d’un blouson coup-vent, casquette blanche « USA » vissée sur le crâne, le président américain a brièvement salué à sa descente d’avion avant de s’engouffrer dans la limousine présidentielle qui l’attendait sur le tarmac.

La « First Lady » avait troqué les talons aiguilles qu’elle portait à son départ de Washington pour une paire de tennis blanche.

The president and first lady disembarking Air Force One as they arrive in Texas to examine damage caused by #Harvey pic.twitter.com/gGhcBS3X0A