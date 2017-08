Grève à la SNCB le 10 octobre: le ministre Bellot regrette que les voyageurs/navetteurs soient pris en otage

Concernant les attaques contre la SNCB et le désinvestissement dans le service public dénoncé par la CGSP, François Bellot souligne que l’offre sur le rail a augmenté depuis décembre 2016, avec notamment 78 trains supplémentaires, et qu’il y aura 5,1 % de trains en plus sur le réseau à la fin de l’année. « La plus grande offre depuis 20 ans », souligne-t-on. Par ailleurs, le cabinet du ministre rappelle le milliard d’euros d’investissements pour l’extension, la finalisation du RER, les nouvelles rames M7, etc.

« Le ministre travaille au quotidien pour améliorer les services rendus par la SNCB aux voyageurs dans un moment où, la mobilité préoccupe une grande partie des citoyens. Il rappelle aussi qu’il veut préparer la SNCB à l’ouverture du rail à la concurrence d’ici 2023 », précise encore la porte-parole du ministre.

La CGSP Cheminots a appelé l’ensemble de ses affiliés à une action de grève générale qui débutera le lundi 9 octobre à 22h00 pour se terminer le lendemain à la même heure.