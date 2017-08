Retour de la braderie de Lille, 2 ans après

Samedi, Lille vivra au rythme de l’un de ses plus grands événements. Le grand retour de sa fameuse braderie pour le plus grand bonheur des brocanteurs et des nordistes. Cette année encore, des centaines de milliers de personnes sont attendues. Au programme : de bonnes affaires, des concerts, un semi-marathon et des tas d’animations à la fête foraine…

Historiquement, on trouve les premières traces de la braderie de Lille en 1127. À cette époque, les valets avaient l’autorisation de leur maître de vendre d’anciens objets et vêtements. Depuis, la braderie a bien évolué et démarre le premier week-end de septembre pour transformer la métropole en un marché aux puces gigantesque. Elle s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres de trottoirs. En 2015, plus de 2 millions de personnes s’étaient déplacées pour visiter les beaux quartiers de Lille et y dénicher la bonne affaire.

