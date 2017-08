Davantage de Belges ont été malades durant leurs vacances: la vague de chaleur en partie responsable de cette hausse

Le nombre d’interventions médicales pour des Belges en vacances à l’étranger a augmenté cet été, indiquent les assurances voyages mercredi. Europ Assistance et Touring attribuent cette hausse notamment à la vague de chaleur qui a déferlé sur l’Europe au mois de juillet.

Cet été, l’assistance voyage à l’étranger de Touring a reçu 48.366 appels de Belges ayant un problème à l’étranger, soit 3 % de moins qu’en 2016. Le nombre d’interventions sur le terrain a toutefois augmenté, de 10.146 à 10.201.

Les interventions médicales sont aussi à la hausse, de 974 à 1.071, notamment en raison de la vague de chaleur qui a touché le sud et l’ouest de l’Europe au début des vacances estivales.

Même constat chez Europ Assistance qui a ouvert, entre le 29 juin et le 29 août, 2.105 dossiers médicaux à l’étranger. Soit une augmentation de 3,5 % par rapport à la même période en 2016. L’assurance attribue elle aussi cette hausse à la vague de chaleur, avec davantage de dossiers ouverts pour des infections et troubles digestifs.

De manière générale, Europ Assistance a reçu davantage d’appels cet été, avec 61.776 appels (+ 5,5 % par rapport à 2016).

L’assureur flamand VAB a traité cet été 1 % de dossiers en plus que l’an passé et 13 % de dossiers médicaux supplémentaires. Le nombre de dossiers a fortement augmenté en Espagne (+54 %), en Turquie (+26 %) et aux États-Unis (+14 %).

Europ Assistance constate une légère hausse des interventions pour des pannes de voiture en Belgique, avec 14.760 dossiers ouverts depuis le début de l’été (+3 % par rapport 2016) ». L’assurance voyage explique cette augmentation « entre autres, (par) le nombre de Belges restés au pays pour profiter des vacances ». À l’étranger toutefois, une baisse de 1,7 % est notée avec 4.055 dossiers techniques ouverts, principalement en France (46 %).

Les problèmes de moteur, de batterie ou de démarrage étaient les plus fréquents (72 %). Viennent ensuite des problèmes de distraction, soit un oubli de la clé dans le véhicule, une erreur de carburant, etc. (17 %) et les accidents (8 %).

Le nombre de dossiers techniques a augmenté légèrement auprès du VAB (+ 2 %) tandis que Touring constate, lui, une légère baisse de ses interventions techniques, de 9.172 à 9.130. Pour le premier, les crevaisons (24 %) et les problèmes de moteur (23 %) étaient les incidents les plus fréquents. Pour Touring, les problèmes étaient le plus souvent dus au système de refroidissement, à une panne de moteur, un accident ou un problème de batterie, de pneus ou d’embrayage.

Touring observe par ailleurs que les vacances en voiture restent très populaires auprès des Belges, « la voiture étant toujours le transport le moins cher pour voyager ». Il note que de plus en plus de Belges se rendent en voiture dans les Balkans car « l’essence y est moins chère tout comme le logement. L’offre culturelle étendue et les nombreuses activités proposées attirent également les Belges ».

En Belgique, Touring a reçu 104.095 appels, soit une hausse de 6 % par rapport à l’an passé. Il est intervenu 59.895 fois. Ici aussi, les fortes chaleurs expliquent la hausse constatée. Touring a également reçu 5.962 appels d’étrangers tombés en panne en Belgique ou demandant une intervention médicale (+2 %).