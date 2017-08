Le 31 août 1997, le sergent Xavier Gourmelon est l’un des premiers hommes à intervenir sur le lieu de l’accident sous le pont de l’Alma. 20 ans après le drame, il brise le silence dans les colonnes du Parisien et raconte son intervention… et les derniers mots de la princesse !

« Mon véhicule d’intervention est entré sous le pont en suivant l’itinéraire pris par la Mercedes accidentée », raconte-t-il à nos confrères du Parisien. « Hormis celle-ci, il n’y avait aucune autre voiture dans ce tunnel. Ça ressemblait à un accident comme on en voit assez régulièrement dans ce métier. Je me souviens qu’il y avait une personne, un médecin, à côté de la Mercedes. Moi, je n’avais aucune idée de qui se trouvait dans cette voiture, je savais juste qu’il y avait des victimes à l’intérieur. Là, je me dirige vers la portière arrière droite, qui était ouverte… »

Lorsqu’il voit Diana, le Xavier Gourmelon ne reconnaît pas directement la princesse. « Elle était assise sur le plancher du véhicule, les pieds sur la banquette arrière et sa seule blessure visible était à l’épaule. Elle s’est tournée vers moi et m’a dit « My God, what happened ? ». Ensuite, elle a fait un arrêt cardiaque quand on l’a sortie du véhicule. On a effectué un massage cardiaque, puis elle a été transportée dans le coma vers l’hôpital.

Durant des années, Xavier Gourmelon a refusé toutes les sollicitations des médias. Mais comme il n’est plus militaire, il peut désormais accorder des interviews. « Mais je me refuse à monnayer mes interviews et à me faire de l’argent avec la mort de cette personne. »