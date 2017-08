L'Onem a récupéré 87,5 millions d'euros indûment versés à des chômeurs

L’Onem a récupéré en 2016 87,5 millions d’euros de prestations d’assurance chômage destinées à des personnes sans emploi. En Wallonie, 38,7 millions d’euros ont été récupérés, pour 34,1 millions en Flandre et 14,5 millions à Bruxelles.

L’année dernière, l’Office national de l’Emploi a pris 39.330 décisions en ce sens, ressort-il d’une réponse du ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V) à une question parlementaire écrite de la députée Barbara Pas (Vlaams Belang).

Ces remboursements sont pour une partie seulement une conséquence d’une fraude ou d’une mauvaise foi de la part des bénéficiaires, relève Kris Peeters.

Dans un certain nombre de cas, le remboursement était même dû au moment même où le versement était effectué.

Dans de nombreux cas, il s’agissait de bénéficiaires de droits non compatibles avec une allocation de chômage. Le remboursement pouvait également être une conséquence d’un recalcul des allocations de chômage à la suite d’une réévaluation de la situation fiscale du bénéficiaire ou d’une correction d’erreurs.

Dans le détail, 61,2 millions d’euros ont été recouvrés auprès du demandeur d’emploi, 17,09 millions par déduction de l’assurance-maladie et 3,9 millions via les pensions. Enfin, 5,2 millions ont été remboursés via une retenue auprès de l’ex-employeur.

Dans le courant de l’année dernière, 71,7 millions d’euros ont été effectivement remboursés. Cela provient du fait qu’une série de décisions concernait des remboursements qui dataient de l’année précédente.