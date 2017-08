Crise des migrants: l'interdiction pour les camions de stationner la nuit reconduite sur l'aire de Bierges

Le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, a reconduit pour un mois supplémentaire l’interdiction de stationnement nocturne des camions sur l’aire autoroutière de Bierges (Wavre). Cette mesure, qui vise uniquement les camions de plus de 3,5 tonnes, avait été prise au début de mois de juillet, puis prolongée durant le mois d’août après évaluation par les différents acteurs.

Elle est reconduite jusqu’au 6 octobre. Il s’agit de lutter contre le trafic d’êtres humains et les nuisances engendrées par la présence de migrants tentant d’embarquer dans les camions à destination de l’Angleterre.

Début juillet, lorsque cette mesure d’interdiction temporaire du stationnement nocturne pour les poids lourds avait été prise, un camp de migrants s’était installé à proximité de l’aire autoroutière, ce qui posait des problèmes de salubrité et de sécurité, de trafic d’êtres humains, et engendrait certaines nuisances et infractions.

Dès les premiers jours de l’application de la décision, au début des grandes vacances, la mesure a produit des effets notables et les occupants du camp illégal ont quitté les lieux.

Une première évaluation, à la fin du mois de juillet, avait mis en évidence ces conséquences positives et conduit le gouverneur du Brabant wallon à prolonger d’un mois sa mesure. L’application de ces dispositions jusqu’au 6 octobre constitue donc une deuxième prolongation.