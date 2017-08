US Open: David Goffin assure l'essentiel et file au deuxième tour

Goffin, tête de série n°9, a entamé la partie sur les chapeaux de roues en menant 4-0 après 11 minutes de jeu. Mais le Liégeois a ensuite laissé son adversaire revenir dans le match. Après avoir remporté le premier set 6-4, Goffin concéda ainsi le second au Français: 2-6.

David Goffin s’est ensuite repris dans les troisième et quatrième sets pour finalement s’imposer sur le score de 6-4, 2-6, 6-4 et 6-2. La rencontre a duré 2 heures et 18 minutes.

«Goffin est plus fort que moi», a sobrement constaté Julien Benneteau, 35 ans, après la rencontre. «Un joueur comme David, même s’il est un peu diminué au genou, arrive au fur et à mesure du match à ne plus être trop gêné et à imprimer son rythme. Hormis les 10 premières minutes du match où c’était catastrophique, je joue à un bon niveau, mais ça ne suffit pas», constate le Français.

Le quatrième set était «dur, dans la tête et physiquement», admet-il. «Je suis toujours derrière au score et c’est compliqué. Je fais un mauvais début de match, et un mauvais début de troisième set, alors que je viens de remporter le deuxième». L’objectif, désormais, sera de «bien finir l’année pour figurer dans le tableau à l’Australian Open».

Goffin, de son côté, peut se préparer à affronter au deuxième tour celui qui a barré la route de Steve Darcis (ATP 66), l’Argentin Guido Pella (ATP 72). Il n’y aura en effet pas de match belgo-belge au deuxième tour, le «Shark» ayant été sèchement battu, en trois sets (6-1, 6-2, 6-0), plus tôt dans la journée. «J’ai disputé un très mauvais match», résume Steve Darcis a propos de cette rencontre qui n’a duré qu’1h30. «Je ne suis pas blessé. J’ai tout simplement disputé un très mauvais match», répète-t-il. «Je n’étais pas dans le coup. Il n’y a rien à ajouter. C’est la vie...»

David Goffin avait battu Pella 4-6, 6-3, 6-2 l’an dernier en 1/16e de finale à Indian Wells, où il avait ensuite avancé jusqu’en demies (contre Milos Raonic). En cas de nouvelle victoire contre l’Argentin, il atteindrait le 3e tour à Flushing Meadows comme en 2014 (contre Grigor Dimitrov) et en 2015 (contre Roberto Bautista Agut).