Météo: le temps restera variable et frais avec pas plus de 20 degrés jusqu'à dimanche

L’après-midi, les nuages deviendront à nouveau plus nombreux et quelques averses seront possibles depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Campine. Le vent modéré d’ouest à nord-ouest faiblira quelque peu en fin de journée.

Ce soir, les averses s’estomperont et le temps deviendra calme et sec durant la nuit avec des éclaircies en de nombreux endroits. Cependant, un faible risque d’averses subsistera principalement en région côtière. De la brume ou du brouillard pourra également se former. Les minima seront compris entre 8 degrés dans certaines vallées ardennaises et 11 ou 12 degrés en plaine, sous un vent faible de direction variable ou de secteur sud-ouest.

Vendredi, le temps deviendra variable avec des éclaircies, des passages nuageux et quelques averses probablement plus fréquentes et plus marquées l’après-midi. Un coup de tonnerre ne sera d’ailleurs pas exclu localement. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 20 degrés en Campine.

Samedi sera du même tonneau que la veille. Le temps sera un peu frais pour la saison et changeant, avec quelques averses éventuellement accompagnées d’un coup de tonnerre. Maxima jusque 19 degrés sous un vent généralement faible de secteur nord.

Dimanche, le risque d’averses perdurera mais surtout sur la moitié est du pays. Maxima entre 15 et 20 degrés.