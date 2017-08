«Vers deux heures du matin heure locale, nous avons été notifiés par le Centre d’opérations d’urgence du comté de Harris de deux explosions et de fumées noires provenant de l’usine Arkema à Crosby», a fait savoir le groupe dans un communiqué.

Les autorités avaient auparavant fait évacuer un périmètre de 3 km autour de l’usine, qui fabrique des peroxydes organiques, un composé qui rentre dans la fabrication de plastiques et de produits pharmaceutiques.

Two explosions have gone off & #HCSO says a deputy has been taken to the hospital after inhaling fumes at Arkema Inc. Crosby Plant. #KHOU11 pic.twitter.com/IlTvGcIMmM