Première dent? Vite chez le pédodontiste!

Consulter un pédodontiste, c’est recevoir des conseils judicieux pour bien prendre soin des dents des enfants. «On commence à brosser les dents dès que la première dent arrive en bouche», poursuit Sophie Neybuch. «Et ce sont obligatoirement les parents qui doivent effectuer le brossage jusqu’à ce que l’enfant ait environ 10 ans car, avant cela, ils ne sont pas suffisamment habiles que pour le faire eux-mêmes. On risquerait donc des caries. Je préconise un dentifrice au fluor, à choisir en fonction de l’âge de l’enfant, mais il n’y a pas besoin, selon moi, d’ajouter du fluor, comme on le faisait avant, sous forme de complément».

Non aux sodas !

Mais de belles dents, ça passe aussi par des règles liées à l’alimentation. L’enfant mange habituellement 5 fois par jour mais ne doit pas grignoter entre les repas. On ne mange pas et on ne boit pas pendant la nuit. On brosse les dents le matin et c’est la dernière chose qu’on fait avant de dormir, le soir. On boit de l’eau et on oublie les sodas et la grenadine, susceptibles de causer ce qu’on appelle la polycarie du biberon, c’est-à-dire des caries chez les tout-petits.

Et même si les enfants ont besoin d’un peu de sucre et d’énergie, pour avoir de belles dents, on privilégie les collations les plus saines possibles. -