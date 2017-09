Plus de fruits frais et de lait à l'école

C. P.

À partir de cette rentrée les écoles auront l’occasion de participer au programme « fruits et légumes » et au programme « lait », voire les deux. Le ministre Wallon de l’Agriculture a dévoilé qu’une fusion avait été réalisée et que les portions distribuées allaient être augmentées. Une excellente nouvelle pour la santé des enfants de maternelle et de primaire.