Officiel: Kylian Mbappé quitte Monaco et signe au Paris Saint-Germain

Le petit prodige du football français, Kylian Mbappé, 18 ans, a été prêté par Monaco au Paris SG jusqu’à la fin de la saison, ont annoncé jeudi les deux clubs français, quelques heures avant la fin du marché des transferts.

« Ce prêt est assorti d’une option d’achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022 », précise le Paris SG sur son site internet. Selon différents médias, l’option d’achat s’élève à 180 millions d’euros, bonus compris. Ce qui en ferait le 2e joueur le plus cher de l’histoire derrière Neymar.

« C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je rejoins le Paris Saint-Germain, a réagi Kylian Mbappé après la signature de son contrat. Pour tout jeune originaire de la région parisienne, c’est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l’atmosphère unique du Parc des Princes. J’ai été séduit par le projet du club, c’est l’un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd’hui ma progression tout en aidant l’équipe à atteindre les très grands objectifs qu’elle s’est fixés. »

« C’est avec beaucoup d’émotions et de satisfaction que j’accueille Kylian Mbappé dans la famille du Paris Saint-Germain, s’est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le Président du Paris Saint-Germain. Il était primordial pour le football français de garder et faire progresser un tel talent dans notre championnat. Des joueurs de son âge, il est sans nul doute l’un des plus prometteurs au monde grâce à ses immenses qualités techniques, physiques et mentales. Depuis son éclosion au haut niveau, il véhicule une excellente image, celle d’un jeune joueur très respectueux, ouvert, ambitieux et déjà très mûr. Sous nos couleurs, au milieu de très grands joueurs, Kylian va poursuivre une progression qui profitera également à l’équipe de France dans les mois et années à venir. Avec son arrivée, plus que jamais, notre équipe va faire vibrer le cœur des supporters. »

✍️@KMbappe est prêté avec option d'achat par l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2018.#BienvenueKylianhttps://t.co/iVsAmPFYAs — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2017

L’AS Monaco souhaite le meilleur pour la suite à @KMbappe qui rejoint le @PSG_inside ! #MerciKylian pic.twitter.com/d1GA5d1FoC — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 31 août 2017

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Kylian Mbappé ! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/y1yiSq9DW9 — PSG Officiel (@PSG_inside) 31 août 2017

