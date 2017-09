Euro 2017: la Belgique débute son tournoi par une victoire face à la Grande-Bretagne (103-90)

Les Belgian Lions ont parfaitement entamé l’Euro de basket masculin à Istanbul. Ils se sont imposés face à la Grande-Bretagne sur le score de 103-90 (mi-temps : 54-53), vendredi en Turquie. C’est la première fois depuis quatre participations que les Lions remportent leur match d’ouverture.

La Belgique a débuté la rencontre avec Jonathan Tabu, Jean Salumu, Jean-Marc Mwema, Axel Hervelle et Kevin Tumba dans le cinq de base. Les hommes d’Eddy Casteels étaient menés au terme du premier quart-temps (24-26), butant sur une défense britannique énergique. Mais un deuxième quart-temps plus abouti offensivement, notamment à trois points, a permis à la Belgique de regagner les vestiaires avec un mince avantage d’un point (54-53).

