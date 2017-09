Tournai: une rentrée en plein cœur des travaux (photos + vidéos)

Rédaction en ligne

Elle est littéralement cernée par les travaux du carrefour Marvis, l’école communale maternelle et primaire, Arthur Haulot, à Tournai. Qu’à cela ne tienne, ce vendredi, enfants et parents ont bravé le chantier et traversé la route, sous le nez des grues, pour effectuer leur rentrée, comme tous les autres.