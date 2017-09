Tournai: la rentrée côté mobilité, ça roule pas si mal!

Le « chaos » sur nos routes du centre-ville, voilà ce que les parents et ceux qui reprenaient, ce 1 er septembre, le chemin du travail redoutaient. La faute au chantier du carrefour Marvis. Finalement, la circulation à Tournai est restée plutôt fluide, a fortiori pour un jour de rentrée : « On ne m’a effectivement relayé aucun souci majeur », relève l’échevin tournaisien, Armand Boite. « Des équipes de police s’étaient postées aux endroits potentiellement problématiques », ajoute l’élu MR. « Notamment au rond-point de la Vertefeuille, au pont de Warchin et au carrefour de l’Orient. À côté de ce dispositif fixe, des équipes volantes pouvaient intervenir en renfort ». Tout était donc prêt pour affronter le pire… lequel n’a pas eu lieu. « Il faut dire aussi que seules les écoles primaires et maternelles reprenaient déjà les cours », ajoute l’échevin, qui ne veut pas « crier victoire trop vite ».

