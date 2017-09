Incroyable: l'hiver à 100 km de notre frontière! (vidéo)

Ce vendredi vers 13h, un orage éclate à Reims, qui se trouve à 100 kilomètres de la frontière belge. Mais plus que des éclairs et de la pluie, la ville et son agglomération ont été touchés par de la grêle. Fait surprenant à cette époque de l’année.

Orage violent avec grêles et fortes pluies à l'instant à #Reims !!! ⚡ @KeraunosObs pic.twitter.com/2AL3h98LZL — Nevyros ₪ (@Nevyros_) 1 septembre 2017