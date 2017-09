Mémorial Van Damme: Nafissatou Thiam éliminée à 1m91 à la hauteur

Nafissatou Thiam a voulu partager son bonheur avec le public belge en participant au concours de la hauteur du Mémorial Van Damme où elle a échoué trois fois à 1m91. Elle pense déjà à l’Euro 2018 à Berlin.

«Le concours du Van Damme a été comme je l’attendais, après presque un mois de repos et de vacances après le Mondial», a indiqué Nafissatou Thiam. «J’ai voulu participer pour l’ambiance de Bruxelles, j’avais envie de célébrer ma saison avec le public belge. J’ai fait ce que j’ai pu et je ne peux pas être déçue de ma prestation. J’ai encore 6 semaines de repos avant la reprise de l’entraînement le 16 octobre. Je recommencerai à l’université dans deux semaines. Je rentre en 3e bachelier en géographie. Ensuite, j’aurai 25 ans et je me consacrerai totalement à l’athlétisme. Je pense que j’aurai l’âge idéal.»

Le programme de l’hiver de la championne olympique et du monde de l’heptathlon n’est pas encore déterminé. «Nous n’avons pas encore parlé de l’hiver avec mon coach Roger Lespagnard. Nous le ferons, comme d’habitude, juste avant la reprise des entraînements. Il sera question de faire, ou non, une saison indoor. Je ne veux pas m’emballer, même si mon statut a changé. Je fais un truc, je travaille, je m’entraîne. Et si ce que je fais peut aider les gens à se mettre au sport, à progresser dans l’athlé, c’est tant mieux. J’ai déjà hâte d’être à l’année prochaine. Mon objectif prioritaire sera le championnat d’Europe de Berlin.»