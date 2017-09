Qui sont les deux personnes qui ont été mises en examen dans l'affaire de la disparition de Maëlys, 8 ans, lors d'une fête de mariage en Isère?

La France, et en particulier la région du Jura, retient toujours son souffle. Six jours après la disparition de Maëlys de Aurajo, on est à la recherche de la petite Franco-Lusitanienne âgée de 8 ans. Dimanche, vers 3 heures du matin, elle a disparu alors qu’elle participait, avec ses parents et sa sœur aînée Colleen, a une fête de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère). Depuis, des dizaines de policiers et de gendarmes sont à la recherche du moindre indice.

