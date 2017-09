Grèce-Belgique: les Diables rouges à 90 minutes du bonheur (direct à 20h45)

Après l’avalanche de buts contre Gibraltar (9-0), les Diables Rouges ont une première balle de match dans la course à la qualification au Mondial 2018, dimanche, au Pirée, face à la Grèce, à l’occasion de la huitième journée du groupe H.

A trois journées de la fin, les troupes de Roberto Martinez comptent respectivement six et huit points d’avance sur la Grèce et la Bosnie-Herzégovine. Avec une victoire au stade Georgios Karaiskakis, la qualification est dans la poche. Avec un partage, elle ne serait pas mathématique, mais sans doute assurée: avec une différence de buts de +31 contre +7 pour ses adversaires, la Belgique est déjà inaccessible pour ses concurrents.

Le sélectionneur national ne veut cependant pas spéculer sur un partage. Les Diables Rouges veulent parachever le travail en beauté.

Axel Witsel suspendu, Roberto Martinez devra quelque peu modifier son onze de base. Si Eden Hazard, rétabli d’une fracture de la cheville, ne commence pas la rencontre, Kevin De Bruyne glissera sans doute sur un flanc. L’axe de l’entrejeu pourrait être occupé par un duo inédit, Marouane Fellaini et Mousa Dembélé.

Derrière, Vincent Kompany est incertain après avoir reçu un coup contre Gibraltar. Le sélectionneur a trois options pour le remplacer: Thomas Vermaelen, Laurent Ciman et Leander Dendoncker.