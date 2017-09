Mondial 2018: la Belgique bien partie pour être tête de série lors du tirage en décembre

Vainqueur de la Grèce, la Belgique est qualifiée pour le Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. C’est le 6e pays qualifié après le Mexique, l’Iran, le Brésil, le Japon et donc, la Russie. 32 nations participeront à ce Mondial.

Bien parti pour être tête de série !

Se qualifier pour la Coupe du Monde, c’est bien, y être tête de série au tirage au sort, c’est mieux. Grâce aux résultats de ces derniers jours (ceux de la Belgique et ceux des autres cadors puisque la Pologne et le Chili ont notamment perdu des plumes), cela redevient possible !

Rappelons tout d’abord qu’au tirage au sort du 1 er décembre à Moscou, le chapeau 1 sera constitué du pays organisateur (la Russie) et des sept premiers classés au ranking FIFA d’octobre. En août, la Belgique était 9 e et donc virtuellement destinée au chapeau 4, avec les autres Européens non têtes de série. Grâce à son 6 sur 6, elle va remonter, au classement de septembre, à la 6 e place au plus mal, voire à la 5 e si la Colombie ne bat pas le Brésil demain. Avec 1.265 points, les Diables sont effet certains de dépasser la Suisse (1.210), la Pologne (1.250 si elle bat le Kazakhstan) et le Chili (1.250 s’il bat la Bolivie).

Le classement de septembre sera donc le suivant :

1. Brésil

2. Allemagne

3. Argentine

4. Portugal 1.386 points

5. Belgique 1.265 ou Colombie (1.281, 1.191 ou 1.145 selon son résultat face au Brésil)

6. Colombie ou Belgique

7. Pologne 1.250 maximum

8. Chili 1.250 maximum

9. Suisse 1.210

10. France 1.193.

Les positions restent très serrées. En gagnant ses deux derniers matches, la Belgique aurait une bonne chance de rester dans le top 7 mais ce n’est pas une certitude car certains de ses rivaux joueront des rencontres valant davantage de points. Reste à espérer qu’ils garderont cette position. En 2014, ils étaient 5 es , et donc têtes de série, ce qui leur avait valu un groupe intéressant avec l’Algérie, la Russie et la Corée du Sud. Et cette fois ?