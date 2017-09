Colfontaine: un couple arnaqué en vendant des playmobils sur un site de seconde main

Régulièrement, Christelle et Albert vendent d’anciens jouets de leur fils sur des sites de seconde main. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que la semaine dernière, au moins trois personnes ont essayé de leur soutirer de l’argent. Le couple n’a heureusement pas été dupe, mais veut mettre en garde les autres internautes, ce genre d’arnaque peut toucher tout le monde.

Christelle et Albert ont failli se faire piéger.

Christelle et Albert veulent dénoncer une arnaque sur le net dont ils ont été victimes. C’était la semaine dernière. Tout commence quand les parents décident de vendre d’anciens jouets Playmobil de leur petit garçon sur un site de seconde main. « Nous avons eu 5 ou 6 personnes au total qui voulaient acheter les jouets. D’abord, nous avons été contactés par un homme qui voulait passer par le service de livraison DHL. Pour nous, pas de souci, le facteur devait amener l’argent et repartir avec le colis », explique Christelle. Avant de mettre en route la transaction, l’acheteur recontacte le couple et demande un versement de 300 euros…

> Plusieurs autres internautes leur ont demandé des versements, utilisant différentes excuses .

> Le couple veut mettre les autres internautes en garde : ce genre d’arnaque peut arriver à tout le monde !