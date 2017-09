« Voici trois ans et demi que je pratique la course à pied. Au départ, je me rendais dans une salle de sport et, un jour, tous les engins étant occupés, il ne restait qu'un appareil de libre : le tapis de course. Je me suis vite rendu compte que je tenais une demi-heure en alternant la course et la marche et, la semaine suivante, j'ai repris ça sur la route avec une amie. Au final, j'ai très vite apprécié ça alors qu'au départ, je détestais la course à pied », explique Aurélie Javaux (photo).

> Et voilà qu’elle a décidé de prendre part à un marathon. Et pas n’importe lequel ! Celui de New York.

> Le couple est en pleine préparation pour l’évenement. Objectif: terminer la course !