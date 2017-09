L'automne est à nos portes: voici les prévisions météo pour les prochains jours

Le temps restera nuageux lundi, avec quelques bruines possibles au cours de la semaine, selon les prévisions de l’Institut royal de météorologie. Les journées de mardi et mercredi seront menacées par les averses, tandis que le vent et la pluie s’accapareront la fin de semaine.

Lundi après-midi, le ciel sera très nuageux à couvert. Seules quelques bruines sont possibles par endroits. Les maxima se situeront entre 16 et 20 degrés sous un vent faible ou modéré de secteur sud. Cette nuit, la nébulosité restera abondante, avec possibilité de quelques fines bruines par endroits. Le mercure tombera entre 12 et 16 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud.

Mardi, il fera d’abord sec mais nuageux. Dans le courant de la journée, quelques précipitations sont prévues localement. Le thermomètre affichera de 19 à 24 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud virant vers l’ouest.

Mercredi, une dépression proche de l’Islande sera à l’origine d’un temps variable et venteux. Des averses sont attendues surtout en première partie de journée. L’après-midi, on attend davantage d’éclaircies et un temps plus sec depuis l’ouest. Une faible crête anticyclonique déterminera d’abord un temps plus calme et atténuera le risque d’averses jeudi. Cependant, déjà en cours de soirée, le vent de sud-ouest se renforcera, suivi de pluie.

Vendredi et samedi, le vent, la pluie et les averses rythmeront notre temps. Vendredi, les pluies pourront même être soutenues et régulières. Une nouvelle zone de pluie passera samedi, suivie d’averses.