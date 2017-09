La Liga demande à l'UEFA une enquête sur Manchester City concernant le fair-play financier

La Liga a demandé à l’UEFA d’enquêter sur de possibles infractions au fair-play financier (FFP) de Manchester City, a indiqué lundi la ligue espagnole de football, qui a également expliqué avoir demandé la même chose concernant le Paris Saint-Germain. Le club français fait l’objet d’une « enquête formelle » depuis vendredi passé.

« La Liga est ravie que l’UEFA ait déjà officiellement ouvert une enquête sur le fair-play financier au Paris Saint-Germain. L’enquête survient après la demande formulée par la Liga en août contre le PSG et Manchester City », a écrit la ligue espagnole dans un communiqué.

« Le PSG est un délinquant régulier et cela fait des années qu’il viole les règles du FFP », a ajouté le président de la Liga Javier Tebas. « Il est important que l’UEFA ne se limite pas aux signatures les plus récentes de joueurs, mais tienne également compte de son passif historique. Les transferts sont simplement le résultat d’années de dopage financier du PSG ».

Le 22 août, la Liga avait fait parvenir à l’instance européenne deux demandes distinctes, estimant que les clubs en question ne respectent pas « la réalité du marché ».

« Plus précisément », détaille Javier Tebas, « le PSG et Manchester City bénéficient de partenariats qui n’ont aucun sens économique et ne sont pas jugés à leur juste valeur. Les financements du PSG et de Manchester City grâce à des aides d’Etat faussent les compétitions européennes et créent une spirale inflationniste qui endommage irrémédiablement l’industrie du football ».

« L’UEFA doit appliquer les règles du FFP pour empêcher la discrimination entre les clubs », conclut Tebas.

Le PSG appartient à QSI, le fonds souverain du Qatar dédié au sport tandis que Manchester City est aux mains du groupe étatique Abu Dhabi United Group.

Le recrutement spectaculaire du PSG cet été – Neymar pour 222 millions d’euros et Kylian Mbappé pour 180 millions – a poussé l’UEFA à ouvrir, vendredi, une « enquête formelle » sur le club parisien. De son côté, Manchester City, le club de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, est très actif sur le marché des transferts ces dernières années. Cet été, il a dépensé près de 240 millions pour attirer Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson et Danilo.