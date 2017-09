Mouscron va redynamiser le fond du Mont-à-Leux

Réaménager le micro-quartier situé au fond du Mont-à-Leux devenait tout doucement indispensable. Les autorités communales vont enfin pouvoir s’y pencher, via le subside de la politique des grandes villes…

Avec l’histoire de cette fameuse balayeuse achetée pour près de 270.000 euros fin 2016, les subsides entrant dans le cadre de la politique des grandes villes ont déjà fait parler d’eux. Pour rappel, le gouvernement wallon accorde un subside d’un million d’euros à la ville de Mouscron, durant plusieurs années, pour lui permettre de s’occuper plus particulièrement de ses quartiers « dégradés ».

Si la balayeuse tant décriée a été achetée dans la précipitation, « car le délai pour rentrer le dossier était très court et que l’on risquait ainsi de perdre le premier subside d’un million d’euros », a justifié le bourgmestre, le projet de réaménagement du Mont-à-Leux qui nous a été présenté remplit parfaitement l’un des quatre objectifs stratégiques de la politique des grandes villes, consistant à renforcer la cohésion sociale au sein des quartiers en difficulté, via des politiques de construction d’identité de quartier, de création de lien, de connexions et d’accessibilité...

La suite sur votre édition digitale de Nord Eclair