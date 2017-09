L’homme reconnaît que Maëlys est montée dans sa voiture, où les enquêteurs ont identifié l’ADN de l’enfant, mais nie toujours l’avoir enlevée : plus d’une semaine après la disparition de la fillette de 9 ans en Isère, toujours introuvable, l’étau se resserre autour du suspect écroué dimanche soir, Nordahl L., 34 ans. Sa famille affirme, dans les colonnes du Parisien, qu’il est innocent.

Selon son avocat, Me Bernard Méraud, une trace d’ADN de Maëlys a été retrouvée sur le tableau de bord de la voiture de Nordahl L. Cette trace est cependant mélangée à celle du suspect et il est difficile de dire si l’enfant a été enlevée à bord de ce véhicule.

Toujours introuvable, la fillette a disparu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août à Pont-de-Beauvoisin (Isère), vers 03H00 du matin. Avec ses parents, elle assistait à un mariage où le suspect était arrivé sur le tard.

Cet ancien militaire, engagé dans la marine et ancien maître-chien dans l’armée, a admis que Maëlys était montée dans sa voiture durant la soirée, d’après Me Méraud. Mais « il nie totalement être en quoi que ce soit acteur ou complice » de sa disparition.

S’il a été mis en examen et incarcéré pour l’« enlèvement et séquestration » de la petite Maëlys, 9 ans, la famille du suspect affirme au Parisien qu’il est innocent.

« On s’acharne sur lui », clame sa maman. « Mais mon fils n’est pas capable de s’attaquer à un enfant. » « Il est innocent », explique son frère aîné. « Plus ça va et moins je comprends quelque chose à toute cette histoire. »

Nordahl.L. avait d’abord nié que la petite soit montée dans sa voiture, avant de reconnaître que cela a bien été le cas. « Lorsqu’il est sorti de sa première garde à vue, il m’a dit que s’il avait été coupable il en aurait profité pour se sauver. Il ne l’a pas fait. Cela prouve bien son innocence » continue sa maman.