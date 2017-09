Luc Trullemans n’a pas de bonnes nouvelles à nous annoncer. Vous pensiez l’été déjà fini depuis plusieurs semaines ? Vous aviez visiblement raison. « Après une dernière journée dans une atmosphère douce, une fraîcheur de plus en plus automnale s’installera avec du vent et même beaucoup de pluie à partir de vendredi », explique le météorologue.

Malgré la présence de beaucoup de nuages, il fera donc encore assez doux ce mardi, les températures remontant l’après-midi entre 20 et 25º. De petites averses seront à craindre çà et là mais surtout en Campine et en Ardenne avant l’arrivée d’un front froid qui lui nous arrosera un peu plus généralement au cours de la nuit suivante.

Mercredi matin il pleuvra encore quelque peu en Ardenne tandis que quelques apparitions du soleil seront observées dans les autres endroits. Il fera plus frais car au meilleur de la journée nous noterons seulement 13 à 16º en Ardenne et 17 à 19º ailleurs.

Une petite poussée anticyclonique se fera sentir jeudi ce qui nous garantira une journée sèche mais souvent voilée avec au grand maximum des températures de 18 à 20º en plaine et 14 à 17º dans les provinces ardennaises.

Par contre pour vendredi nous voyons arriver une forte dépression d’origine atlantique qui viendra s’engouffrer dans la Mer du nord. Elle sera à l’origine d’une augmentation de la force du vent du sud-ouest qui soufflera avec des pointes entre 50 et 70 km/h. Il fera gris et fort pluvieux avec beaucoup de précipitations dans un air bien frais avec des températures diurnes ne dépassant plus 13º en Ardenne et 17 ou 18º en plaine voire 19º près de la mer.

Le week-end prochain restera sous l’influence de cette dépression qui ne bougera pas beaucoup de place. Le ciel restera donc souvent bien nuageux et de nombreuses périodes de pluies ou d’averses resteront d’actualité le tout dans une fraîcheur bien persistante.

La deuxième semaine de septembre sera également marquée par un régime cyclonique avec l’arrivée d’une autre dépression océanique sur l’Angleterre et nos régions. Le vent soufflera encore assez fort et la fraîcheur automnale s’intensifiera davantage surtout en début de semaine avec à peine 11º sur les hauteurs de l’est et 17º en plaine. Il pleuvra tous les jours sous un ciel tantôt nuageux tantôt plus changeant.

Il n’y a plus de doute, l’automne va s’installer pour quelque temps…

Luc Trullemans