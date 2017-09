Sander, 17 ans, avait été mortellement percuté par un conducteur ivre et qui roulait trop vite: sa mère choquée par le verdict du tribunal

Un jeune conducteur a été condamné par le tribunal de police de Courtrai à un retrait de permis d’un mois et à une amende de 900 euros pour avoir mortellement renversé Sander, un cycliste de 17 ans en novembre 2016. Selon le tribunal, l’accident aurait difficilement pu être évité.

Le conducteur roulait trop vite et était sous influence de l’alcool. Cependant, les lieux de l’accident n’étaient pas éclairés et la lampe avant du vélo ne fonctionnait pas. Il n’est donc pas certain que le conducteur soit entièrement responsable de la collision tragique.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, la mère de la victime explique qu’elle trouve cette peine « injuste »: « Nous n’avons jamais demandé une lourde peine pour le jeune conducteur, mais ça, c’est trop léger. Sander aurait peut-être survécu s’il n’avait pas roulé trop vite... ».