Rédaction en ligne

Un violent accident impliquant deux véhicules s’est produit ce lundi, vers 12h30, à l’angle de la rue de Roubaix et de la rue du Stade, à Mouscron. Pris en chasse par la police, les responsables de la collision ont pris tous les risques pour leur fausser compagnie. Et pour cause, l’un des deux occupants de la voiture en fuite était recherché pour trois ordonnances de capture. Il a été conduit à la prison.