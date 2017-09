Ce week-end, un incident très violent a eu lieu sur le vol Ryanair reliant Newcastle et Alicante. Selon les témoins, une dame ivre a frappé plusieurs passagers.

La bagarre s’est déroulée en deux temps. Après une première altercation en plein vol, une dame sous l’emprise de l’alcool s’est à nouveau attaqué à une passagère dans l’aéroport d’Alicante.

« C’était incroyable » raconte Rachel Burns, un passagère citée par le Dailymail. « A l’aéroport, la police l’avait déjà vue et l’a laissé partir. Quand nous sommes arrivés dans l’aire des bagages, la violence a recommencé. Je l’ai vue sauter sur une dame qui lui avait demandé de s’asseoir. Elles se sont retrouvées au sol. » Ce témoin raconte encore que la dame avait été agressive envers plusieurs passagers durant le vol.

Un autre témoin, Lucy Norris, raconte à The independent : « Elle frappait, criait et se faisait remarquer. Elle a été impolie avec quelques personnes dans l’avion et je pense qu’elle était complètement saoul. »