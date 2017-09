Mr Fantastic, le pigeon le plus cher au monde, est belge et vaut 500.000 euros!

Mr Fantastic est considéré comme un As en Belgique. Ce pigeon bleu originaire de Dilbeek fait le bonheur de son propriétaire, Daniel Bucaciuc. Arrivé il y a 20 ans de Roumanie, cet éleveur est devenu un maître ès-colombophilie chez nous. le 21 août, il a vendu son crack à un Chinois. Le montant est record : un demi-million d’euros !

Il y avait Bolt vendu 310.000 euros en 2013. Puis, ce fut Golden Prince et ses 360.000 € en mars 2017. Des prix astronomiques pour des animaux de compétition : des… pigeons ! Là, le 21 août, le record a été pulvérisé par un éleveur de Dilbeek. Roumain d’origine mais vivant depuis vingt ans en Belgique, Daniel Bucaciuc (41 ans) a fait l’affaire colombophile du siècle. Lors d’une vente aux enchères, il a vendu son champion né en 2015. Et ce pigeon, si on voit ses résultats de l’année est vraiment fantastique : au départ de Brive, il a décroché le 2e prix après un vol de 664,902 km. De quoi en faire le premier au très sérieux classement PIPA (NDLR : PIgeon PAradise). La personne qui a mis le paquet pour se l’offrir est chinoise.

