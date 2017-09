Quatre universités belges dans le top 200 du Times Higher World University Rankings

La 14e édition du classement annuel du magazine spécialisé Times Higher Education est dominée, tout comme l’an dernier, par l’université d’Oxford. L’université de Cambridge occupe la deuxième place (4e l’an dernier) suivie par le California Institute of Technology et Stanford University.Sur base d’indicateurs de performance comme l’enseignement, la recherche, les publications scientifiques et les perspectives internationales, le magazine élabore un référencement de 1.000 universités provenant de 77 pays.

La KU Leuven occupe la 47e place du classement et est donc considérée comme la meilleure université du royaume. L’an dernier, cette université occupait la 40e place. L’université de Gand (UGent) passe de la 118e à la 107e place. L’UCL reste stable à la 129e place tandis que l’ULB fait son apparition dans le top 200 du classement à la 175e place.

Le classement 2018:

1. (1) University of Oxford (G-B); 2. (4) University of Cambridge (G-B); 3. (2) California Institute of Technology (USA); 4. (3) Stanford University (USA); 5. (5) Massachusetts Institute of Technology (USA); 6. (6) Harvard University (USA); 7. (7) Princeton University (USA); 8. (8) Imperial College London (G-B); 9. (10)University of Chicago (USA); 10. (9) ETH Zurich (Sui); 10. (13) University of Pennsylvania (USA); ... 47. (40) KU Leuven; 107. (118) Universiteit Gent; 129. (128) Université Catholique de Louvain; 175. (201-205) Université Libre de Bruxelles.