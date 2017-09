Commission d'enquête: derrière le Samusocial, vingt ans de tensions sur la gestion de l'accueil des SDF

Le dossier du Samusocial illustre aussi plus de vingt ans de tensions politiques sur la manière de gérer l’hébergement et l’accompagnement des sans-abri dans la capitale, est-il ressorti mardi matin de la longue audition de l’ex-ministre bruxelloise Ecolo Evelyne Huytebroeck en charge du dossier entre 2004 et 2014.

Les représentants MR (opposition) de la commission d’enquête sur la gestion du Samusocial qui l’entendaient se sont étonnés du temps qu’il a fallu pour commander un rapport à l’inspection des Finances (2013). Mme Huytebroeck a précisé que cette démarche avait été entreprise «au moment où nous pensions que des choses ne paraissaient pas correctes».

Comme Brigitte Grouwels (CD&V), également auditionnée mardi, en tant que ministre chargée, avec elle, de l’Aide aux personnes au sein de la Commission Communautaire Commune (CCC) entre 2009 et 2014, elle n’a pas caché avoir été freinée en 2013 par le cabinet du ministre-président socialiste de la Région dans son souhait d’envoyer un observateur permanent au sein de l’asbl.

Si l’on en croit Brigitte Grouwels, Charles Picqué lui-même s’est toutefois montré à l’époque satisfait de savoir qu’au lieu de cela, un audit serait organisé sur la gestion du Samusocial.

L’ex-ministre écologiste a pour a part rappelé que le Samusocial était statutairement une association privée, ce qui ne permet pas d’accéder d’autorité à toutes les informations à son sujet. C’est ainsi, a-t-elle dit en substance, qu’elle-même n’a jamais été informée de l’existence de jetons de présence au profit des membres du CA et du bureau de l’asbl avant les révélations à ce sujet, à la fin du printemps dernier.

Plus largement, Evelyne Huytebroeck a brossé un tableau de quelque vingt ans de dissension autour de la lutte contre la pauvreté à Bruxelles et des réponses à apporter à une précarité qui a fortement changé de visage à Bruxelles. Dès les années ’90, durant lesquelles l’ex-ministre a suivi ce dossier en tant que députée, la tension était perceptible entre les associations actives dans le secteur, entre le Samusocial et les cabinets ministériels, et entre les partis politiques au sujet des modalités de création d’une association publique de type «Chapitre XII» et d’un centre de référence.

Le centre de référence a été partiellement créé sous forme de centre d’appui en 2007 (ndlr: La Strada). Sa direction a été confiée à l’ex-présidente du CPAS d’Ixelles Anne Hercovici (Ecolo), sur base de ses seules compétences, au terme d’une procédure de sélection à laquelle s’étaient soumis treize candidats. Le but n’était pas de concurrencer le Samusocial, mais de faire en sorte que celui-ci participe aux travaux de ce centre, a précisé l’ex-ministre Ecolo.

Toujours selon Evelyne Huytebroeck, Yvan Mayeur et Pascale Peraïta ont quant à eux refusé dès le départ toute collaboration avec la Strada. Ils revendiquaient que le Samusocial soit le seul interlocuteur du secteur de l’accueil des sans abri, et boycottaient les concertations et dénombrements des SDF organisés annuellement par ce centre.

«Nous avons pu constater une pression très forte exercée sur les chefs de cabinet et ministres socialistes, ainsi qu’un conflit et une concurrence beaucoup plus large entre la Région et la ville de Bruxelles exacerbées par le caractère tempétueux et souvent arrogant d’Yvan Mayeur». La tension n’était pas le fait du seul Yvan Mayeur, alors président du CPAS de la Ville, mais aussi de la Ville de Bruxelles elle-même qui, par l’entremise de son bourgmestre de l’époque, Freddy Thielemans, refusait d’être considérée, face à la Région, comme une commune à l’égal des dix-huit autres de la capitale, a-t-elle dit.