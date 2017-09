Mobilité à Tournai: une situation plus critique attendue dans les jours à venir

Mais où sont passés les 28.600 véhicules qui empruntent traditionnellement la porte de Marvis, via la chaussée de Bruxelles ? C’est la question que tout observateur pouvait se poser, ce lundi matin. La circulation au centre de Tournai paraissait étonnamment calme et fluide, malgré les travaux du carrefour de Marvis… Le calme avant la tempête ?

Pas de trace du chaos annoncé ce lundi matin à Tournai. « Même s’il y a davantage de voitures sur l’autoroute que pendant les vacances scolaires, la circulation en ville n’a pas posé de problèmes majeurs », reconnaît l’échevin de la Mobilité Armand Boite.

La réouverture de la rue d’Amour permettrait en partie d’expliquer ce calme inattendu. À moins que les gens aient pris leurs précautions : « Et là, pourvu que ça dure ! », ajoute l’échevin tournaisien, qui redoute encore les jours à venir, attendus plus critiques, notamment à cause de la rentrée scolaire progressive.

Découvrez le point sur le trafic de la première journée de travaux et sur les éventuels couacs à venir dans votre édition digitale