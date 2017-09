Cours de philo et de citoyenneté pour une minorité d'élèves en Wapi

A.Du

Après les primaires en 2016, c’est au tour de quelque 140.000 élèves francophones du secondaire officiel d’être invités dès septembre à suivre au moins une heure de cours de philosophie et de citoyenneté. Malgré une levée de boucliers et une demande de report d’un an, la majorité PS-cdH avait adopté durant l’été un ultime décret opérationnalisant ce cursus qui vient aujourd’hui remplacer obligatoirement une heure de morale ou de religion au choix. En Wallonie picarde, comme ailleurs, les élèves ne se bousculent pas pour assister à ce cours.