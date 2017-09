Ouragan Irma: les touristes priés d'évacuer les îles Keys en Floride

Les touristes devraient commencer à quitter l’île mercredi matin et l’ordre d’évacuation sera rapidement étendu aux habitants, ont précisé les autorités du comté de Monroe dans un communiqué. Selon les prévisions, Irma pourrait atteindre le sud de la Floride dès vendredi.

« Si vous voulez créer le scénario du pire pour les îles Keys, alors vous avez ce que vous attendez » avec l’ouragan Irma, selon le directeur du centre des catastrophes du comté de Monroe County, Martin Senterfitt.

Irma a été classée en catégorie 5, la plus forte sur l’échelle de Saffir-Simpson, et affiche des vents de 285 km/h. Il n’est pas encore déterminé si l’ouragan touchera aussi les terres continentales de la Floride.

« Au plus tôt les gens partent, au mieux c’est », selon Senterfitt. « Nous demandons avec force aux gens d’évacuer. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester sur une île lorsqu’un ouragan de catégorie 5 est en chemin. La majeure partie de cet archipel se situe à peine 3 ou 5 pieds (90 à 150 centimètres, ndlr) au-dessus du niveau de la mer. Avec les vagues attendues, ce n’est pas un endroit où traîner. »

La majeure partie de l’archipel de Keys se trouve seulement entre 1 et 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer, a-t-il ajouté. L’ouragan Irma pourrait provoquer une montée des eaux de plus de trois mètres dans les Iles-sous-le-Vent et les îles Vierges, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Cette tempête «extrêmement dangereuse» devait atteindre les Iles-sous-le-Vent mardi en fin de journée ou mercredi. Irma se déplace vers l’ouest avec des vents de près de 295km/h, selon le NHC.

Trois hôpitaux de l’archipel des Keys ont commencé à organiser l’évacuation de leurs patients et toutes les écoles seront fermées à partir de mercredi.

Les établissement scolaires seront également fermés jeudi et vendredi plus au nord dans le comté de Miami-Dade et d’autres ordres d’évacuation pourraient suivre, ont indiqué les autorités locales.