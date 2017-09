Mouscron: une nouvelle course-poursuite se termine dans le fracas, à la rue Haute

Il était près de 9h30, ce mercredi, quand nous avons reçu un appel nous signalant une voiture roulant à vive allure et poursuivie par des policiers français, du côté de la Marlière, à Mouscron.

Quelques minutes plus tard, nous apprenions qu’une interpellation spectaculaire était en cours dans la rue Haute, voirie perpendiculaire à la chaussée du Risquons-Tout, à Mouscron.

Comme lundi, les individus ont pris tous les risques afin de semer les policiers. Et comme lundi, la course folle des fuyards s’est terminée dans le fracas, par un violent accident. Dans la rue Haute, en effet, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, venant percuter de plein fouet une voiture en stationnement.

Arrivés en nombre (on a compté jusqu’à sept voitures de police et deux motards sur place), les policiers français n’avaient plus qu’à cueillir les occupants du véhicule, dans lequel se trouvait le conducteur, mais aussi une femme enceinte et un enfant en bas âge !

