Météo: à partir de vendredi, c'est l'automne

Le temps restera généralement sec et partiellement nuageux mercredi après-midi. Quelques ondées locales pourraient toutefois survenir. Le mercure oscillera entre 15° en Ardenne et 19° en Campine.

Mercredi soir et pendant la nuit, le temps sera toujours sec et nuageux, à l’exception de quelques averses isolées le long des frontières du nord et de l’est. Les minima seront compris entre 6 et 10° en Ardenne, entre 10 et 12° en plaine et autour de 14° à la Côte. Le vent, d’abord modéré de secteur ouest, deviendra ensuite faible de direction sud-ouest.

Jeudi, le temps sera similaire: sec sous un ciel assez nuageux. Un faible risque d’averses subsistera sur les extrêmes nord et est du pays. Les températures ne seront pas plus élevées: de 15 à 17° en Ardenne, de 18 à 20° en plaine. Le vent soufflera de secteur ouest à sud-ouest, d’abord faible à localement modéré. Dans l’après-midi, il deviendra modéré à parfois assez fort sur la moitié ouest de la Belgique.

Jeudi soir, le ciel se chargera et une zone de pluie assez active touchera le nord-ouest en seconde partie de nuit. Le centre et le sud du sillon Sambre-et-Meuse devraient rester au sec. Le thermomètre affichera de 9 à 12° en Ardenne, de 13 à 15° en plaine et autour de 16° au littoral. Des rafales de vent de 50 à 60 km/h sont prévues en basse et moyenne Belgique.

Vendredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies continues. Le vent sera assez fort, et fort à la mer, de secteur sud-ouest. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés.

Samedi, une zone de pluie traînera sur l'est du pays au petit matin. En cours de journée, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés sous un vent généralement modéré de sud-ouest.

Dimanche, la nébulosité sera variable avec quelques averses par endroits. Les maxima oscilleront entre 13 et 17 degrés. En soirée et durant la nuit, une nouvelle zone de pluie transitera sur le pays et le vent passera de modéré à fort.