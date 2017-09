Les nouveaux déboires de Gilbert Bodart: «Il nuit à beaucoup de monde, il est dangereux», confie son ex-compagne, qui aurait été menacée

Allison Mazzoccato

Le 1er juillet dernier, Gilbert Bodart nous présentait Mariska comme étant sa nouvelle compagne. L’ancien footballeur et la Hannutoise de 36 ans semblaient filer le parfait amour. « Quand je l’ai connue, je traversais une période plutôt difficile avec la garde de mon enfant. Mais Mariska était là pour me soutenir. Elle m’a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve difficile », nous confiait même le Gil, qui paraissait apaisé et amoureux. Mais tout a changé…