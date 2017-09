Maëlys: le suspect a nettoyé le coffre de sa voiture avec "un produit très puissant"

Écroué pour « enlèvement et séquestration » depuis dimanche dernier, l’homme de 34 ans suspecté d’être lié à la disparition de la petite Maëlys, qui n’a plus donné signe de vie depuis la nuit du 26 au 27 août dernier, continue de clamer son innocence. Nordahl L. assure que s’il a lavé sa voiture au lendemain de la cérémonie, c’était dans le but de la vendre. Un argument qui intriguait les enquêteurs mais tenait la route… jusqu’il y a peu.

Ce jeudi matin, on apprend en effet dans le Dauphiné Libéré que l’homme a utilisé un produit très puissant pour nettoyer le coffre de son Audi A3. Selon LCI, il s’agirait même d’un produit « puissant qui peut perturber l’odorat des chiens qui ne sont pas habitués à une odeur si forte » et qui sert habituellement à nettoyer les jantes des voitures. Ce nettoyage plus que méticuleux interroge évidemment les enquêteurs.

Les perquisitions au domicile du suspect et les recherches menées ce mercredi par les plongeurs au lac d'Aiguebelette et dans d’autres points d’eau des environs n’ont toujours rien donné.