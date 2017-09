Le Standard est la pire équipe de 2017: voici les chiffres qui ne trompent pas

Sur le plan mathématique , le Standard est, avec Courtrai et Ostende, la pire équipe de l’élite depuis le début de l’année 2017. La formation liégeoise n’a grappillé que 26 points en 24 matches, pour le double à Genk (52). C’est 14 de moins que Charleroi.

Certains chiffres ne trompent pas. Ainsi, 691 jours après avoir hérité, à l’issue d’une catastrophique défaite face à Westerlo (1-2), de la lanterne rouge du championnat, ce qui ne lui était plus arrivé, après onze matches de compétition, depuis la saison 1951-1952 (64 ans donc), le Standard est le club qui, depuis le début de l’année 2017, a grappillé le moins d’unités. 26 au total, comme Courtrai et Ostende qui ferment la marche avec lui, en 24 sorties, ce qui fait une moyenne de 1,08 point par match. C’est un ratio extrêmement pauvre, des clubs comme Mouscron (30) ou Waasland-Beveren (30), aux moyens financiers bien plus limités, faisant mieux.

> Notre classement complet.

> Tous nos articles sur le Standard.