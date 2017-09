Les gens du voyage en ont ras-le-bol: "Nous allons appeler deux ou trois milles caravanes et bloquer soit des communes, soit la ville de Namur"

D’ici 2020, ce sont les provinces qui auront l’obligation de gérer l’accueil des gens du voyage et d’augmenter le nombre d’endroits pouvant les recevoir. Mais en attendant, la Wallonie est loin de pouvoir répondre aux demandes. Et cela agace les personnes concernées.

La Belgique compte environ 25.000 gens du voyage sur son territoire. Mais on est très loin de pouvoir accueillir toute cette population. Et encore moins en Wallonie. D’ici 2020, les provinces devront gérer cet accueil mais d’ici là, la situation reste précaire pour les personnes concernées : « Ce qu’on demande, c’est un point d’eau, un point pour le courant, et un point pour le ramassage des immondices. Et aussi quelque chose pour que les gens puissent aller faire leur besoin », a expliqué Eric Charpentier, le président du comité national des gens du voyage, ce matin au micro de Bel RTL.

Jusqu’à présent, seulement 10 % de cette population a trouvé un terrain, et les gens du voyage commencent à en avoir ras-le-bol. Et ils risquent de le montrer prochainement : « Nous allons appeler deux ou trois milles caravanes, et bloquer soit des communes, soit la ville de Namur, pour dire que nous sommes là présents. Donc nous allons faire une grande manifestation, parce que la vie que nous vivons aujourd’hui, c’est une vie invivable », a ajouté Eric Charpentier.