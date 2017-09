Tournai : Marie-Christine Marghem lance la campagne électorale

Ce n’est ni un scoop, ni un secret : Marie-Christine Marghem veut devenir bourgmestre de Tournai. La ministre fédérale de l’énergie en a même plaisanté avec les journalistes lors du point presse qu’elle a organisé, avec les échevins des travaux et de l’aménagement du territoire, au Roy Childéric, le quartier général du MR, là où le parti réformateur a l’habitude de présenter ses listes en vue des échéances électorales et de commenter les résultats les soirs de scrutin.

Officiellement il s’agissait de dresser le bilan de l’année communale écoulée et de présenter les projets à venir. Marie-Christine Marghem, Armand Boite et Robert Delvigne l’ont fait pendant près d’une heure, mais ils se sont surtout attachés à démontrer qu’ils avaient une vision différente de leur partenaire socialiste par rapport à ce que doit être Tournai sur le plan urbanistique. « On ne peut quand même pas déprimer cette ville jusqu’au dernier en disant que tout doit être piétonnier, que les voitures doivent être à l’extérieur, qu’on doit tous venir à pied et à vélo. Il faut arrêter ! Je le dis tout le temps », s’indigne la ministre fédérale. Elle n’a jamais été favorable - et c’est un euphémisme de l’écrire - à la revitalisation urbaine telle que l’a conçue le cabinet d’architectes parisien Michelin autour de la cathédrale sous l’ancienne législature PS-cdH : trop minéral, trop désert.

Les détails sur les ambitions de Marie-Christine Marghem dans notre nouvelle édition numérique.