Eddy Mitchell "très inquiet" pour son ami Johnny Hallyday: "Il est très malade, mais c'est un battant"

Dans le cadre de la sortie de son nouvel album, Eddy Mitchell était interrogé ce vendredi matin sur les ondes de la radio française RTL. Évidemment, le chanteur a été amené à s’exprimer sur la tournée des « Vieilles Canailles » et sur l’état de santé de son ami Johnny Hallyday : « C’était formidable sauf qu’on était très très inquiets pour mon ami », a-t-il lâché. à ce sujet.

Des propos peu rassurants, qui contrastent avec l’image que tente de faire passer Johnny Hallyday et ses proches via les réseaux sociaux : « C’est quand même un battant, c’est un vrai dur. C’est Robocop. C’est-à-dire qu’il est très malade mais l’orchestre démarrait et lui, il rentrait sur scène. Tous les gens qui ont participé à cette tournée ont eu un grand mouvement de respect pour Johnny parce que c’était vraiment une bataille de tous les jours », a confié l’interprète de « la dernière séance » sur RTL.