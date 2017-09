Evregnies: On n'a pas tous les jours 20 ans

C. P.

Ce week-end, la Motte Brûlée fête dignement les 20 ans de la fête de l’ail. Durant deux jours, les visiteurs peuvent profiter des dégustations, des animations prévues et de musique. Les enfants sont aussi invités à s’amuser avec Cirq’en Bulles et d’autres activités. Deux jours à passer dans un environnement convivial et la bonne humeur.