Radja Nainggolan: «Je ne ferai certainement pas le premier pas vers Roberto Martinez»

Dans un entretien à Rome avec l’ancien Anderlechtois Gilles De Bilde qui sera diffusé dimanche sur la chaîne flamande VTM, Radja Nainggolan reviendra sur sa mise à l’écart du groupe des Diables rouges par Roberto Martinez. La télévision flamande a diffusé quelques extraits.

« Je ne ferai certainement pas le premier pas vers Roberto Martinez », a expliqué le Romain concernant une éventuelle entrevue avec le Catalan. « Je ne sais pas ce que lui fera. Je suis toujours bon pour ce groupe. Je suis toujours très concentré et je veux vraiment en faire partie. Le fait que mes coéquipiers m’aient ouvertement soutenu m’a fait du bien. Cela me fait penser que je ne suis pas un problème. »

Mercredi, Roberto Martinez avait rappelé quel était son rôle en tant que sélectionneur des Diables rouges. « C’est mon travail, je ne suis pas devenu sélectionneur pour prendre les décisions les plus faciles et les plus « populaires ». Je dois créer un groupe qui doit prester au mieux. Ce n’est pas une affaire personnelle, mais la compétition requiert que les joueurs montrent le meilleur d’eux-mêmes. Ils doivent m’impressionner. Sur et en dehors du terrain. »