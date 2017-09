Tour d'Espagne: le Belge Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) remporte la 19e étape! (vidéos)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté la 19e étape du 72e Tour d’Espagne cycliste (WorldTour) disputée vendredi sur la distance de 147,9 km entre Caso et Gijon. Notre compatriote a devancé le Colombien Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) et l’Espagnol Ivan Garcia (Bahrain-Merida) au terme d’un sprint à neuf très serré.

Le Britannique Chris Froome (Sky), arrivé 29e à 12:15, reste leader avec 1:37 d’avance sur l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) et 2:17 sur le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) à deux jours de l’arrivée à Madrid. L’Espagnol Alberto Contador (Trek - Segafredo), le grand animateur de l’étape, reste lui cinquième à 3:34.

El último kilómetro en Gijón ha sido muy emocionante. Sprint final incluido. #LV2017 ofrecido por @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/idlJDeqbfF — La Vuelta (@lavuelta) 8 septembre 2017

Après Yves Lampaert (Quick-Step Floors) lors de la 2e journée et Sander Armée (Lotto Soudal) jeudi, c’est la troisième victoire belge sur ce Tour d’Espagne, la deuxième d’affilée et la quatrième pour Lotto Soudal. Désormais, De Gendt a remporté une étape dans chacun des trois grands tours et rejoint ainsi un cercle très fermé.

Contador, qui a attaqué dans l’ultime ascension et compté jusqu’à 1 minute d’avance, a été repris à 2 km de l’arrivée par le peloton des favoris. Il s’est finalement classé 38e à 12:15.

Samedi, la 20e et avant-dernière étape, conduira le peloton de Corvera vers le redouté Alto de Angliru (117,5 km)