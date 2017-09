Mouscron: comment circuler les soirs de match?

Rédaction en ligne

En vue de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation aux abords du stade de football les jours et soirs de match ainsi qu’un libre accès des services de secours à la résidence Amadeus située à proximité du stade, l’administration communale de Mouscron a communiqué les modifications de circulation et de stationnement aux abords du stade du « Canonnier » pour toute rencontre se déroulant à domicile.